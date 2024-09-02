Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Kamyon ile Motosiklet Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü Gökhan Güven, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Çan çevre yolu Tepeköy kavşağında meydana geldi. Ekrem Ertük yönetimindeki 03 VN 882 plakalı kamyon ile Gökhan Güven idaresindeki 17 AEH 292 plakalı motosiklet Tepeköy kavşağında çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Gökhan Güven iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Gökhan Güven, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Acil Durum Motosiklet İnceleme Jandarma 3-sayfa trafik Güncel Yaşam Kaza Çan

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

 Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi

Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Ekmek Arası Köfte tarifi! En güzel Ekmek Arası Köfte tarifi! Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte için malzemeler! KOSKİ Konya su kesintisi! Ereğli, Akşehir, Selçuklu 2-3 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bayraklı, Bergama, Buca 2-3 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Çağlar neden yok? Çağlar gitti mi? İSKİ İstanbul su kesintisi! Pendik, Esenyurt, Bağcılar su kesintisi listesi! 2-3 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? GTA 5 ÇÖKTÜ MÜ? GTA 5 neden açılmıyor? GTA 5 problem mi var? 2 Eylül son dakika gelişmeleri... ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Döşemealtı 2-3 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Kozan 2-3 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru hayatı ve biyografisi! Nükhet Duru kaç yaşında, nereli? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Şahinbey 2-3 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title