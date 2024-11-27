Çanakkale'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Kapsamında kadınlara KADES uygulaması anlatıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Kapsamında çeşitli işyerleri ile Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde açılan stantta toplam 220 kadına tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak broşür dağıtıldı.

Şiddetin her türlüsüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Jandarmanın sorumluluk sahasındaki tüm kadınlara ulaşması hedefleniyor. - ÇANAKKALE