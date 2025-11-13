Haberler

Çanakkale'de Kaçakçılık ve Nitelikli Yağma Operasyonu: 10 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, nitelikli yağma ve kaçakçılık suçlarından toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'nitelikli yağma' suçu ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. 'Nitelikli yağma' suçu çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda ise 6 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 18 adet sentetik hap, suçtan elde edilen motosiklet, çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi. Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ise gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 3 depo ve 2 araçta gerçekleştirilen aramalarda; 1 milyon 175 bin 400 adet boş makaron, 4 bin 994 adet bandrollü paketlenmiş tütün, 40 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi.

'Nitelikli yağma' suçundan 6 ve kaçakçılık faaliyetleri çerçevesinde 4 olmak üzere gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi
Komşusunu dövüp camdan attı

Komşusunu dövüp camdan attı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.