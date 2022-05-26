Çanakkale'de kaçakçılık operasyonları - Haberler

Çanakkale'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, sigara sarma makinası, doldurulmuş sigara, boş makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında daha önceden belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, şüpheliler H.Y. ve Z.C'nin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 sigara sarma makinası, bin 580 doldurulmuş sigara, 400 bandrolsüz boş makaron, ile üzerindeki bandrolü kesilmiş 1 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince Lapseki'de gerçekleştirilen operasyonda ise sigara sarma makinası, kompresör, 101 kilogram kıyılmış tütün, 37 bin 200 adet doluma hazır makaron, 3 kilogram bandrollü tütün ile 780 adet satışa hazır doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.