Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu Çanakkale'de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı. Çanakkale'de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde bir şahsın iş yerine operasyon yapıldı. Ekipler işyerinde yaptıkları aramada, 52 kutuda toplamda 10400 dal doldurma sigara ve 209 şeffaf poşette 4180 dal doldurma sigara ele geçirildi. Şüpheli O.G. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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