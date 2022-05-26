Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu - Haberler

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Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda bandrolsüz sigara ve tütün mamulü ele geçirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda bandrolsüz sigara ve tütün mamulü ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Lapseki ilçesinde 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; 1 adet dijital sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör aleti, 5 adet manuel sigara sarma makinesi, 101,45 kilogram bandrolsüz kıyılmış açık tütün

37 bin 200 adet doluma hazır makaron, 3 kilogram bandrollü doluma hazır tütün, 780 adet satışa hazır doldurulmuş sigara ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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