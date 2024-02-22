Çanakkale'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 75 Göçmen ve 5 Organizatör Yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerince, Ayvacık ve Ezine ilçelerinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 75 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Ezine ilçesi Akçakeçili köyü Aktaş Ovası mevkiinde 34 ESL 915 ve 17 RA 900 plakalı araçlar durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda Y.Ü., A.A., U.T. adlı organizatör ile 26 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık ilçesinin Babadere köyünde ise 34 SG 3520 plakalı araç içerisinde göçmen kaçakçısı E.T. ile 5 kaçak göçmen, Korubaşı köyü Kuruçeşme mevkiinde durdurulan 45 ANN 004 plakalı kamyonet içerisinde göçmen kaçakçısı A.A. ile 6 kaçak göçmen, Naldöken köyü kavşağında durdurulan 34 EDG 438 plakalı kapalı kasa kamyonet içerisinde 38 kaçak göçmen yakalandı.

Organizatörler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, toplam 75 kaçak göçmen ise Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE