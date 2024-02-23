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Çanakkale'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 49 Göçmen Yakalandı, 3 Organizatör Gözaltına Alındı

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 49 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu kamyon kasasında son buldu.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 49 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu kamyon kasasında son buldu.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı Yol Kontrol Noktası'nda T.Ş. yönetimindeki 34 ST 3534 plakalı araç içerisinde 3'ü erkek, 7'si kadın, 6'sı çocuk olmak üzere 16 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Büyükhusun Altı Assos yolunda organizatör olduğu öne sürülen H.Ş. ve İ.D. isimli 2 şahıs ile 16 BET 586 plakalı brandalı sac kasa kamyonet içerisinde 15'i erkek, 11'i kadın ve 7'si çocuk olmak üzere 33 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Şüpheli 3 organizatör gözaltına alındı. Araçlar yediemin otoparkına çekildi. Yakalanan 49 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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