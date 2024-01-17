Çanakkale'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 35 Göçmen Yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda kamyonet içinde 35 kaçak göçmen yakalandı. 6 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ezine ilçesi Körüktaşı köyü, Kestanbol Kaplıcaları mevkiinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda kamyonet içinde 34'ü Afganistan, 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 35 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere öncülük eden 3 araç içindeki organizatörler S.İ.Ö., B.Y., H.Y., O.Ç.,M.F. ve U.B.A. gözaltına alındı. Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Araçlar ise yed-i emin otoparkına çekildi. Bot ile bot motoruna el konuldu.

Yakalanan 35 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE