Üye Girişi
Haberler
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak

Çanakkale'de Kaçak Av Operasyonu: 18 Yaban Ördeği Koruma Altına Alındı

Çanakkale'de Kaçak Av Operasyonu: 18 Yaban Ördeği Koruma Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında, yasa dışı avcılıkla yakalanan 18 yeşilbaş yaban ördeği koruma altına alındı. Sorumlu kişiye ağır tazminat ve para cezası uygulandı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen kaçak av operasyonunda 18 yaban ördeği koruma altına alındı.

Merkeze bağlı Üvecik köyünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yakalandığı belirlenen 18 yeşilbaş yaban ördeği koruma altına alındı. Operasyonda 6'sı erkek, 12'si dişi olan yaban ördeklerine el konulurken, sorumlu kişiye ağır cezalar uygulandı.

Şahsa, yasa dışı avcılık nedeniyle 50 bin 400 TL tazminat cezası ve 20 bin 229 TL idari para cezası kesildi. El konulan ördekler, rehabilitasyon sürecine alınarak doğal yaşamlarına geri kazandırılmalar için koruma altına alındı.

Çanakkale DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Troya Milli Parkı'nda yasa dışı ava geçit yok. DKMP ve Jandarma ekiplerimizce yapılan operasyonda yeşilbaş ördeklere el konuldu. Sorumlulara ceza uygulanırken, hayvanlar koruma altına alındı. Yaban hayatı güvencemiz altında" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tolga Karel'den Ayşe Barım hakkında peş peşe paylaşımlar
img

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
img

Türk SİHA'larını Elon Musk'a şikayet edip "Cesur ol" dediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
Dr. Ekrem Teymur: Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek

"Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek"
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
CHP'deki adaylık krizinde Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

CHP'deki aday krizi bu sözlerden sonra daha da kızışacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.