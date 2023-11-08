Çanakkale'de Jandarma ve Polis İstihbarat Görevlisi Rolünde Dolandırıcılık Olayı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kendilerini jandarma ve polis istihbarat görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, 2 kişiyi altın ve para dolandırdı. Şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale'de kendilerini jandarma ve polis istihbarat görevlisi olarak tanıtarak 2 kişiyi 13 Cumhuriyet altını, 32 çeyrek altın, 15 gram altın ve 13 bin TL dolandıran şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yaşayan iki kişi dün kendilerini jandarma ve polis istihbarat görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar M.A. ve H.O. tarafından 13 Cumhuriyet altını, 32 çeyrek altın, 15 gram altın ve 13 bin TL'leri alınarak dolandırıldı. Dolandırılan iki vatandaş Jandarmaya başvurdu. Şüphelilerin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin operasyonu sonucu dolandırıcılarda H.O. Yenice ilçesinde, M.A. ise Biga ilçesi Bezirganlar köyünde yakalandı.

Şüpheli M.A'nın yapılan üst aramasında suça konu malzemeler dolandırılan vatandaşlara teslim edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan dolandırıcılar M.A. ve H.O.'nun işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE