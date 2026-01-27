Haberler

Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklanırken, toplamda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 59 bin 474 kişi ve 47 bin 925 araç sorgulandı.

Çanakkale'de jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-25 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 59 bin 474 kişi ve 47 bin 925 araç sorgulandı, 104 aranan şahıs ve 14 araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise, 'borçlunun ödeme şartını ihlali' suçundan hakkında 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hakkında 2 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'kasten yaralama ve 2863 sayılı kanuna aykırılık' suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'basit yaralama' suçundan hakkında 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 23 şahıs olmak üzere toplam 28 kişi yakalandı. 28 şahıstan 5'i tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane