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Çanakkale'de Jandarma Operasyonu: 110 Gram Esrar ve Silah Ele Geçirildi

Çanakkale'de Jandarma Operasyonu: 110 Gram Esrar ve Silah Ele Geçirildi
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri, bir araçta ve 3 evde yaptığı operasyonda 110 gram esrar, 1 tabanca, 25 tabanca fişeği, 1 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta ve 3 evde yaptığı aramada 110 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Mıhlı kontrol noktasında bir araçta ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 110 gram esrar maddesi, 1 tabanca, 25 tabanca fişeği, 1 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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