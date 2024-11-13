Çanakkale'de Jandarma Operasyonu: 110 Gram Esrar ve Silah Ele Geçirildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta ve 3 evde yaptığı aramada 110 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Mıhlı kontrol noktasında bir araçta ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 110 gram esrar maddesi, 1 tabanca, 25 tabanca fişeği, 1 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. - ÇANAKKALE