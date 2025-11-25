Çanakkale'de Jandarma Operasyonları: 15 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından 17-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadeleye yönelik denetimler il genelinde devam ediyor. 17-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 78 bin 495 şahıs ve 54 bin 972 araç sorgulandı. Sorgulamalarda 143 aranan şahıs ve 26 araç yakalandı. Jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yapılan çalışmalarda ise toplam 22 şahıs yakalanırken bunlardan 15'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ÇANAKKALE