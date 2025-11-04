Çanakkale'de Jandarma Denetimlerinde 8 Kişi Tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde 8 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, 12 bin 986 şahıs ve 3 bin 556 araç sorgulandı. Ekipler tarafından 33 aranan şahıs ve 2 araç yakalandı. Jandarma dedektifleri JASAT tarafından yapılan çalışmalarda ise yakalanan 18 şahıstan 8'i tutuklandı. - ÇANAKKALE