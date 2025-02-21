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Çanakkale'de İki Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Çanakkale'de İki Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
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Çanakkale'de meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili olarak jandarma ekipleri iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada hırsızlığa konu eşyalar bulundu.

Çanakkale'de 2 ayrı evden hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale merkeze bağlı Halileli köyünde son bir hafta içinde iki hırsızlık olayı meydana geldi. V.Ç. ve V.C.K. isimli şahısların evlerinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarmanın titiz çalışmaları sonucu, 2 ayrı eve giren hırsızlık olayı faillerinin B.Z. (48) ve E.S. (37) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, cumhuriyet savcısı talimatıyla gözaltına alındı. Şahısların ikametinde yapılan aramada hırsızlığa konu olduğu değerlendirilen; 2 tabanca, televizyon, 2 matkap, çift hoparlör, dizüstü bilgisayar, uydu alıcısı, motorlu testere ve bavul ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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