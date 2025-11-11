Haberler

Çanakkale'de Huzur ve Güven Uygulamalarında 4 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamaları kapsamında 14 binin üzerinde şahıs ve 3 bin 655 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 58 şahıs yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulamalarında 4 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar çerçevesinde toplam 14 bin 90 şahıs ve 3 bin 655 araç incelendi. İncelemeler sonucunda farklı suçlardan aranması bulunan 58 şahıs yakalandı. Toplamda; 759,86 gram narkotik madde, 53 adet narkotik içerikli hap, 3 ruhsatsız tabanca, 34 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 113 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 26 şahsa ise yoklama bakaya muhalefetinden tebligat uygulandı. İncelenen 3 bin 655 araçtan ise 460 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE

