Çanakkale'de Huzur ve Güven Uygulamaları: 2 Tutuklama, 27 Şahıs Yakalandı

Çanakkale'de Huzur ve Güven Uygulamaları: 2 Tutuklama, 27 Şahıs Yakalandı
Çanakkale'de emniyet ekipleri tarafından yapılan Huzur ve Güven Uygulamaları kapsamında 2 şahıs tutuklandı, 27 şahıs yakalandı ve çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik denetimlerde 1 kilo 365 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale'de emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulamalarında 2 şahıs tutuklandı.

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin asayişini sağlayabilmek için gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. 17-24 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 bin 170 şahıs ve 2 bin 635 araç incelendi. İncelemelerde farklı suçlardan aranması bulunan 27 şahıs yakalandı. Denetimler çerçevesinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 365 gram narkotik madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 80 bin 200 TL para ele geçirildi.

Denetimler sürecinde 85 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken 2 şahıs tutuklandı. Araçlarda gerçekleştirilen denetimlerde ise 426 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
