Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 2 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de son 1 haftada gerçekleştirilen huzur uygulamaları ve operasyonlarda toplam 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalarda 6 bin 831 şahıs ve bin 917 araç incelendi. Kontrollerde farklı suçlardan aranması bulunan 24 şahıs yakalanırken 670 gram narkotik madde, 258 adet narkotik içerikli hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, 45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine sevk edildi. İncelenen araçlardan ise 291 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE