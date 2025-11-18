Haberler

Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamaları ve operasyonlar sonucunda 2 şüpheli tutuklandı. 10-17 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 6 bin 831 şahıs ve bin 917 araç incelendi, 24 şahıs yakalandı ve 670 gram narkotik madde ele geçirildi.

Çanakkale'de son 1 haftada gerçekleştirilen huzur uygulamaları ve operasyonlarda toplam 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalarda 6 bin 831 şahıs ve bin 917 araç incelendi. Kontrollerde farklı suçlardan aranması bulunan 24 şahıs yakalanırken 670 gram narkotik madde, 258 adet narkotik içerikli hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, 45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine sevk edildi. İncelenen araçlardan ise 291 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE

