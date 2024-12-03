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Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 185 Aranan Kişi ve 383 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 185 Aranan Kişi ve 383 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamalarında 185 suçlu, 383 düzensiz göçmen ve 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Uygulamalar 01-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 185 kişi ile 383 düzensiz göçmen ve 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, ekipleri kent genelinde huzur uygulamalarına devam ediyor. Polis ekipleri tarafından 01-30 kasım tarihleri arasında yapılan huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 185 kişi ile 383 düzensiz göçmen ve 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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