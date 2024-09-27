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Çanakkale'de Husumetli Gruplar Arasında Silahlı ve Kesici Aletli Kavga

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Çanakkale'de iki grup arasında alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı ve kesici aletli kavgada 6 kişi yaralandı. Olay, Anafartalar Polis Merkezi yakınında gerçekleşti.

Çanakkale'de Anafartalar Polis Merkezi'nin bulunduğu sokakta alacak verecek nedeniyle husumetli olan iki grup arasında kesici aletli ve silahlı kavga çıktı. Polis merkezi yakınlarında yaşanan olayda 6 kişi yaralanırken, bir grubun yerde yatan diğer gruptan şahısları kesici alet ve silahla yaraladıkları görüntülere yansıdı. Yaşanan çatışma sonrası polis şahıslara müdahale etti. Şüphelilerin kaçış anı ise sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çanakkale'de dün Cevatpaşa Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında silahlı ve kesici aletli kavga çıktı. Olayda kesici aletlerin yanı sıra silahlar da konuştu. Çıkan çatışma Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne kadar geldi. Yaşanan çatışmada 3 kişi ateşli silah, 3 kişi ise kesici aletle yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Karakolu'na çıkan tüm sokakları trafiğe kapattı. Anafartalar Karakolu önüne kadar gelen olayda polis silahlı çatışmaya karışan yaralılar dahil 11 şüpheliyi yakaladı. 2 tabancaya ise el konuldu. Polisler kent merkezinde olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kaçma anı ile çatışma anı kameraya yansıdı

Olay esnasındaki sıcak görüntüler kameraya yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavgada bir grubun yerde yatan diğer gruptan şahısları kesici alet ve silahla yaraladıkları görülüyor. Yaşanan çatışma sonrası polisin şüphelilere müdahale ettiği görülüyor. Olaya karışan şüphelilerin kaçış anı ise sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltındaki 11 kişinin sorgusunun sürdüğü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şahısların adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Hastanelerde tedavisi süren 6 kişinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga

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