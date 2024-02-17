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Çanakkale'de Hırsızlık ve Cinayet Suçundan Aranan Şüpheliler Yakalandı

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Çanakkale İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından merkez de hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.Ç. ile Ayvacık'ta yakın akrabasını öldürme suçundan hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan E.Ö. yakalandı. Şüphelilerden E.Ç. jandarma tarafından çatı katında yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından merkez de hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.Ç. ile Ayvacık'ta yakın akrabasını öldürme suçundan hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan E.Ö. yakalandı. Şüphelilerden E.Ç. jandarma tarafından çatı katında yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmamasına yönelik huzur güven uygulaması çerçevesinde, Çanakkale merkez de hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.Ç. ile Ayvacık ilçesi Sapanca köyünde yakın akrabasını öldürme suçundan hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan E.Ö. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Jandarma Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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