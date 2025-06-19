Çanakkale'de Hırsızlık Suçundan 5 Yıl Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de Hırsızlık Suçundan 5 Yıl Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
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Çanakkale'de, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan E.Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale genelinde polis ekiplerince aranan şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yapılan denetlemeler sırasında hakkında bir süredir çalışma yürütülen ve Silivri İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. (37), dün saat 16.00 sıralarında yakalandı.

E.Ç. emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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