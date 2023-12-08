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Çanakkale'de Hijyen Operasyonu: 10 Tutuklama

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 'Hijyen Operasyonu'nda 14 şüpheli gözaltına alındı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, tefecilik gibi suçlardan gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 'Hijyen Operasyonu'nda Çanakkale merkez ve ilçelerinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, birden fazla kişi tarafından birlikte nitelikli yağma, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çanakkale merkez başta olmak üzere Biga, Çan ve Ezine ilçelerinde 21 adrese eş zamanlı 'Hijyen Operasyonu' düzenlendi. Çanakkale merkez ve ilçelerinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, birden fazla kişi tarafından birlikte nitelikli yağma, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, delici - kesici ve yaralayıcı aletler ile farklı şahıslar adına kayıtlı çek, senet, tapu, araç ruhsatları ele geçirildi. Dün sabah 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden Z.K.Ö., C.Ö., İ.T., M.D., S.D. A.A., F.C. M.İ. S.Ç. E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Operasyon çerçevesinde, ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin olarak, 11 şahsın taşınır-taşınmaz mal varlığı ve hesaplarına, 5 şahsa ait 8 şirketin ise hesaplarına el konulması talebi ilgili mahkeme tarafından değerlendiriliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Güvenlik Ceza Adliye Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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