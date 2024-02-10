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Çanakkale'de Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcaeli köyünde gerçekleşen hayvan hırsızlığı olayının şüphelilerini yakaladı. 1 koç ve 3 koyun çalan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 koç ve 3 koyun çalan 2 şüpheli yakalandı.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde 6 Şubat tarihinde hayvan hırsızlığı yaşandı. Bir vatandaşın ağılından 1 koç ve 3 koyun çalındı. Hayvan hırsızlığı olayı üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu 1 koç ve 3 koyun çalan şüphelilerin A.Ç. ve A.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheliler geçtiğimiz gün jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.Ç. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Jandarma JASAT Hırsızlık Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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