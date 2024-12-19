Çanakkale'de Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Babakale/Koldestim) tarafından 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ayvacık ilçesinde 17 Aralık tarihinde kara üzerinde bir göçmen kaçakçısı şüpheli tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Babakale/Koldestim) tarafından kara üzerinde tespit edilen 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. - ÇANAKKALE