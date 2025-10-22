Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Operasyon: 9 Organizatör Tutuklandı

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığıya mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 9 organizatör, 3 şüpheli, 48 kaçak göçmen yakalanırken 5 araç, bilgisayar faresi şeklinde tasarlanmış hassas terazi, 120 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 195 adet kilitli paket, rulo jelatin, 4 cep adet telefonu ele geçirildi.

Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 9 organizatör, 3 şüpheli, 48 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen aramalarda 5 araç, bilgisayar faresi şeklinde tasarlanmış hassas terazi, 102 gram sentetik kannabinoid, 3 gr metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 195 adet kilitli poşet, rulo jelatin ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 48 düzensiz göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 4 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE