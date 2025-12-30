Haberler

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonuna 3 tutuklama

Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 organizatörden 3'ü tutuklandı, 46 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19-25 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 5 organizatör, 46 kaçak göçmen yakalandı. 3 araç ele geçirildi. Yakalanan organizatörlerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 organizatörün adli işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 46 kaçak göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından GÖKSEM'e teslim edildi. - ÇANAKKALE

