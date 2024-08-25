Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 21 Ağustos tarihinde Ayvacık açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 2 Sahil Güvenlik botu hareket halinde durdurdukları lastik bot içinde 19 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadeleri ve bölgede Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında Ayvacık bölgesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheliler S.B., A.U.Ç., U.K.K., B.K. ve İ.F.S. gözaltına alındı. Ayvacık Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüphelilerden U.K.K., A.U.Ç. ve B.K. tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE