Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 14 Organizatör Yakalandı

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 14 Organizatör Yakalandı
Güncelleme:
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda 14 göçmen kaçakçısı ve 104 düzensiz göçmen yakalandı, 10 araç ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 14 organizatör ve 104 düzensiz göçmen yakalanırken, 10 adet araç ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürülüğü ekiplerince 5-11 Eylül tarihleri arasında göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen orta ölçekli operasyonlar sonucunda 14 organizatör ve 104 düzensiz göçmen yakalanırken, 10 adet araç ele geçirildi.

Kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 organizatörden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen 10 adet araçtan göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanıldığı tespit edilen 9 araç Yediemin Otoparkına teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
