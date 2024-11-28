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Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Tutuklama

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Tutuklama
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Çanakkale'de yapılan operasyonda, 2 araçta yakalanan 10 Afgan göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi tutuklandı. Araçlar İstanbul'dan göçmen taşıdığı tespit edilen ve çevre yolunda durdurulan araçlardı.

Çanakkale'de Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltı alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan sahil bölgelerine göçmen taşıdığı tespit edilen 2 araç Çanakkale-İzmir çevre yolu üzerinde durduruldu. Araçlarda yapılan aramada Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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