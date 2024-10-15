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Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 79 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 79 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Çanakkale'de düzenlenen bir operasyonda 79 kaçak göçmen ile 2 Moldova uyruklu göçmen kaçakçısı yakalandı. Tekneye el konulurken, yakalanan kaçak göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 79 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saat 08.30 sıralarında Kabatepe açıklarında Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri destekli 'Argos' isimli tekne durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde 79 kaçak göçmen ile Moldova uyruklu organizatörler Stanıslav Golınschı (20) ve Georghe Ganta (20) yakalandı. Tekneye el konulurken, Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem yapılan 2 organizatör Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerince işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekneye el konulurken, kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Politika 3-sayfa Moldova Göçmen Hukuk

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