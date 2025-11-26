Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör ve 105 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'de gerçekleştirilen insan kaçakçılığı operasyonunda 6 organizatör tutuklandı, 105 kaçak göçmen ise göçmen kabul merkezine teslim edildi.
Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 organizatör ve 105 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince insan kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. 14-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 organizatör ve 105 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 6 araca el konuldu.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 organizatör, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Organizatörlerden 4'ü çıkardığı mahkemece tutuklanırken 2 organizatörün mahkemedeki işlemleri devam ediyor. Yakalanan 105 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE