Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Organizatör ve 8 Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığında yer alan 4 organizatör yakalandı. Ayrıca 8 kaçak göçmen ile 3 araç da ele geçirildi.

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığıya mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 4 organizatör, 8 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Ekim 2025 tarihleri arasında 5 orta ölçekli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 organizatör, 8 kaçak göçmen yakalanırken 3 araç ele geçirildi. Olaylara karışan 4 organizatörün adli işlemleri devam ederken şüphelilerin kullandığı 3 araç Yediemin Otoparkına teslim edildi.

Operasyonda yakalanan 8 kaçak göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

