Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Organizatör ve 75 Kaçak Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 4 organizatör ve 75 kaçak göçmen yakalandı, 4 araç ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 4 organizatör ve 75 kaçak göçmen yakalandı, 4 araç ele geçirildi.

Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 organizatör, 75 kaçak göçmen yakalanırken, 4 araç ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 75 düzensiz göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen organizatörlerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 organizatörün ise adli işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

