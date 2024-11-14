Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 30 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda 30 kaçak göçmen yakalandı, bir göçmen kaçakçısı tutuklandı. Kaçak göçmenler Ayvacık'taki merkeze teslim edildi.
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 30 kaçak göçmen yakalandı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Kasım tarihinde 2 farklı operasyonda 2 araç içinde toplam Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi A.A. ile K.M.B. gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli K.M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE