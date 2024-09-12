Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama, 21 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı. 21 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 Afganistan, 8 Filistin, 11 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelileri E.Ş., H.S. ve F.B. gözaltına alındı. E.Ş., H.S. ve F.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonda 5 bin TL, 2 araç, el hava pompası, 8 can yeleği ve 6 şambrele el konuldu.

21 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE