Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 6 Organizatör ve 56 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik orta ölçekli 9 operasyon gerçekleştirdi. 7-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirlen operasyonlar neticesinde 6 organizatör, 56 kaçak göçmen ve 3 araç ele geçirildi.
Yakalanan 6 organizatörden 4'ü tutuklanarak cezaevine sevk edilirken 2 organizatör hakkında yürütülen adli işlemler devam ediyor. Olaylarda kullanılan 2 araç Yediemin Otoparkına bırakılırken araçlardan biri sahibine teslim edildi. Yakalanan 56 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE