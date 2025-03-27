Çanakkale'de Gıda Denetimleri Bayram Öncesi Artırıldı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde artan gıda satışları nedeniyle denetimlerini yoğunlaştırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda, başta şeker ve şekerli ürünler ile unlu mamuller olmak üzere gıda üretim ve satış yerlerinde kontroller aralıksız sürdürülüyor. Denetimlerde, gıda ürünlerinin ve hammaddelerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu titizlikle inceleniyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve güvenilir olmayan ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla yapılan çalışmalar, bayram boyunca devam edecek.

Tüketicilerin, gıda alışverişi sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları veya şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri, denetimlerin etkinliği açısından büyük önem taşıyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - ÇANAKKALE