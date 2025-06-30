Çanakkale'de Freni Patlayan Kamyon Trafik Kazası Yaptı, 4 Yaralı

Çanakkale'de Freni Patlayan Kamyon Trafik Kazası Yaptı, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde freninin patlaması sonucu bir kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumu kritik.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde seyir halindeyken freni patlayan kamyon trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den Balıkesir istikametine ilerlemekte Umut A. idaresindeki 10 HH 628 plakalı talaş yüklü kamyon, freninin patlaması üzerine Sahil Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında beklemekte olan 34 FER 406, 17 AFZ 820, 34 LA 2606, 17 HU 792 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yol kenarındaki kaldırımlara devrilerek durabildi. Kazayı görenler durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan otomobillerde bulunan Bektaş D. ve İbrahim S., yolun kenarında bekleyen yaya Suriye uyruklu Subhi El A., yol kenarındaki bankta oturan Satılmış A. yaralandı. Yaralılardan Satılmış A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürülürken, kamyon sürücüsü Umut A. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle çevredeki trafik lambalarında ve kamyonun devrilmesi sonucu yıkılan yol kenarındaki duvarın üzerine düştüğü 26 EG 951 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir Karayolu bir süreliğine trafiğe kapalı kaldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor

Alevlerin önüne bir türlü geçilemiyor! İşte yangınlarda son durum
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 4 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe

Tepkilerin odağındaki karikatüriste ters kelepçe
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Gazze'de plajı bombaladı! 21 ölü

İsrail plaj bombaladı!
Domenec Torrent, Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak

Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yetiştiği kulübün teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.