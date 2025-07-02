Çanakkale'de Freni Patlayan Kamyon 4 Araca Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çanakkale'de Freni Patlayan Kamyon 4 Araca Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde freni patlayan bir kamyon, trafik ışığında bekleyen 4 otomobile çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 gün önce freni patlayan kamyonun trafik ışığında bekleyen 4 otomobile çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza öncesinde kamyonun süratli olduğu, defalarca kornaya bastığı ve ışıkta duran otomobillere çarparak devrildiği, bir aracın çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulduğu görüldü.

Kaza, 30 Haziran günü saat 19.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir istikametine seyreden Umut A. yönetimindeki 10 HH 628 plakalı talaş yüklü kamyon, freninin patlaması sonucu Sahil Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen 34 FER 406, 17 AFZ 820, 34 LA 2606 ve 17 HU 792 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, yol kenarındaki kaldırıma devrilerek durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan Bektaş Duran ve İbrahim Sakin, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Subhi El Aziz, yol kenarındaki bankta oturan Satılmış Arslan yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürülürken, kamyon sürücüsü Umut A. gözaltına alındı. Kazada yaralanan İbrahim Sakin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazaya ait iki farklı güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kaza öncesinde kamyonun süratli olduğu, defalarca kornaya bastığı ve ışıkta duran otomobillere çarparak devrildiği, bir aracın çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulduğu görüldü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karikatür provokasyonunda yeni gelişme! Müdürün ifadesi tam skandal
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu

Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.