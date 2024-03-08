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Çanakkale'de FETÖ üyesi şahıs evde saklandığı yerde yakalandı

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Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan şahıs, evde gardırobun içinde saklandığı yerde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda R.T. isimli şahıs gözaltına alındı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan iki ayrı dosyada toplam 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs evde gardırobun içinde saklandığı yerde yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek yapılan operasyon sonucunda FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan iki ayrı dosyada toplam 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan R.T. isimli şahıs adli makamlarca alınan arama kararı doğrultusunda Biga ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.T.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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