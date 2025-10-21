Çanakkale'de FETÖ Operasyonunda Bir Şahıs Tutuklandı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda N.D. isimli şahıs tutuklandı. Operasyon, 10 Ekim tarihinde gerçekleştirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Ekim tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çanakkale İl Merkezi'nde 17.00 sıralarında düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan N.D. isimli şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen N.D. tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa