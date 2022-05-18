Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli - Haberler

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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Bozcaada'ya ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de, Bozcaada'ya ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 20.00'de, Geyikli'den ise saat 22.00'de yapılması planlanan ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki, Kabatepe'den saat 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan ise saat 19.00 ve 22.30 seferleri hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Kuzey Ege, Bozcaada, 3. Sayfa, Haberler

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