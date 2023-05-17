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Çanakkale'de feci kazada anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Çanakkale'de feci kazada anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, Biga ilçesine bağlı Türk Bakacak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Aydemir idaresindeki 10 TL 392 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Gaye Aydemir ve 2 yaşındaki oğlu İsa Aydemir yaşamını yitirirken, yaralanan sürücü Beytullah Aydemir ise ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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