Çanakkale'de Eski Eşinin Motosikletini Kundaklatan Kişi Tutuklandı

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Çanakkale'de, ayrıldığı eşinin motosikletini kundaklatan M.D. ile işbirliği yapan iki kişi tutuklandı. Olay, motosikletin ateşe verildiği anın güvenlik kameralarına yansımasıyla aydınlatıldı.

ÇANAKKALE'de M.D. (45), iki yıl önce ayrıldığı eşi Z.K.'nin (38) motosikletini 50 bin TL'ye kundaklattı. Gözaltına alınan M.D. ve motosikleti yakan H.D. ve C.D. tutuklandı. Kundaklama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Haziran'da saat 00.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın önünde duran motosiklet, 2 kişi tarafından ateşe verildi. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.D.'nin eski eşi Z.K.'nin motosikleti yakması için H.D. ve C.D.'ye 50 bin TL verdiğini tespit etti. 21 Temmuz'da gözaltına alınan M.D., H.D. ve C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Öte yandan motosikletin kundaklanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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