Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 34 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 34 düzensiz göçmen yakalanarak Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi kırsalında Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekiplerince bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler gerçekleştirilen operasyonda 16'sı çocuk olmak üzere 34 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
