Çanakkale'de duvar kıran hırsızlar 300 bin liralık tütün çaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de duvar kıran hırsızlar 300 bin liralık tütün çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çanakkale'de duvar kıran hırsızlar 300 bin liralık tütün çaldı

Çanakkale'de bir iş yerinin duvarını kıran hırsızlar, dükkan içerisinden piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 11 bin paket tütün mamulünü çaldı.

Çanakkale'de bir iş yerinin duvarını kıran hırsızlar, dükkan içerisinden piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 11 bin paket tütün mamulünü çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Haziran tarihinde Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin duvarını kırarak içeriye giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık olarak 300 bin lira olan 11 bin paket tütün mamulünü çaldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri N.K., C.H. ve S.H. yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda çalınan mallar da ele geçirilerek, dükkan sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan adli işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title