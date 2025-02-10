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Çanakkale'de Domuz Avında Tüfek Kazara Ateş Aldı, Genç Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Domuz Avında Tüfek Kazara Ateş Aldı, Genç Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'de domuz avından dönerken av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Sezgin Yeşil, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili N.A.'yı gözaltına aldı.

Çanakkale'de domuz avından dönerken av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki Sezgin Yeşil olayına ilişkin jandarma 'taksirle adam öldürme' suçundan N.A.'yi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Arkadaşları ile domuz avı sonrası köye dönen Sezgin Yeşil (22) araçtan arkadaşı ile indikten sonra av malzemelerini indirirken iddiaya göre N.A.'nın av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalarla, genç karnından ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Sezgin Yeşil, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma olayla ilgili inceme başlattı.

Domuz avından dönerken av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki Sezgin Yeşil olayına ilişkin jandarma 'taksirle adam öldürme' N.A.'yi gözaltına aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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