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Çanakkale'de Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

Çanakkale'de Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı
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Çanakkale'de, 8 ilden 19 suç kaydı ve 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. K. adlı şüpheli, siber suçlar kapsamında dolandırıcılık yaparken yakalandı. Polis ekipleri, şüphelinin dijital materyallerine el koydu.

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından 8 ilden 19 suç kaydı ve 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1984 doğumlu E. K. isimli şüpheli şahsın, birçok nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı, Instagram, Facebook gibi uygulamalar üzerinden dolandırıcılık yaparak, vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi. 8 ilden 19 suç kaydı ve 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Ekipler tarafından 1 adet cep telefonuna, 1 adet SIM kartına, 1 adet dizüstü bilgisayarına, 1 adet harddisk olmak üzere 4 adet dijital materyale el konuldu. Şüpheli şahsın işlemlerinin ardından ceza evine teslim edileceği bildirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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