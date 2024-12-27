Çanakkale'de Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından 8 ilden 19 suç kaydı ve 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1984 doğumlu E. K. isimli şüpheli şahsın, birçok nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı, Instagram, Facebook gibi uygulamalar üzerinden dolandırıcılık yaparak, vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi. 8 ilden 19 suç kaydı ve 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Ekipler tarafından 1 adet cep telefonuna, 1 adet SIM kartına, 1 adet dizüstü bilgisayarına, 1 adet harddisk olmak üzere 4 adet dijital materyale el konuldu. Şüpheli şahsın işlemlerinin ardından ceza evine teslim edileceği bildirildi. - ÇANAKKALE